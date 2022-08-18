«Плевать, они оба отстой». Двалишвили высказался о поединке Петра Яна с О'Мэлли
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Грузинский боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили в преддверии своего поединка с Жозе Альдо отказался рассуждать о бое Петра Яна с Шоном О'Мэлли.
«Что касается поединка «сладкого» Шона О'Мэлли и Петра Яна, то мне всё равно. Мне абсолютно плевать, они оба отстой», — заявил грузинский боец на пресс-конференции.
Бой Мераба Двалишвили с 34-летним экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо пройдёт в рамках UFC 278 21 августа.
Поединок Шона О'Мэлли с российским бойцом Петром Яном состоится 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280. В своём последнем поединке Пётр Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.
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