«Плевать, они оба отстой». Двалишвили высказался о поединке Петра Яна с О'Мэлли

Грузинский боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили в преддверии своего поединка с Жозе Альдо отказался рассуждать о бое Петра Яна с Шоном О'Мэлли.



«Что касается поединка «сладкого» Шона О'Мэлли и Петра Яна, то мне всё равно. Мне абсолютно плевать, они оба отстой», — заявил грузинский боец на пресс-конференции.



Бой Мераба Двалишвили с 34-летним экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо пройдёт в рамках UFC 278 21 августа.



Поединок Шона О'Мэлли с российским бойцом Петром Яном состоится 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280. В своём последнем поединке Пётр Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.