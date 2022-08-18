«Пожалуйста, оставь меня в покое». Кормье — о реакции Хабиба на слухи о возвращении

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал о реакции Хабиба Нурмагомедова на призывы вернуться в октагон.



«Я думаю, что возвращение Хабиба нереально. Я как-то сказал в шоу на ESPN, что он может вернуться если Ислам Махачев проиграет Чарльзу Оливейре. После я прихожу в спортзал и Хабиб мне говорит: «Брат, пожалуйста, оставь меня в покое, зачем вы говорите об этом? У меня и так всё в порядке». Так что да, я думаю, что его возвращение нереально», — приводит Sportskeeda слова Кормье с ссылкой на YouTube-канал Talking Brawls.



Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года, успешно защитив титул в бою с Джастином Гэтжи. На его счету 29 поединков в смешанных единоборствах и ни одного поражения.

Новость по теме Кормье объяснил, в чём Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова