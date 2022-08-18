Кто победит в бою Усик — Джошуа?

20 августа в Саудовской Аравии состоится один из главных боксёрских поединков года. Украинский чемпион мира Александр Усик встретится с британцем Энтони Джошуа. Британский боксёр постарается вернуть себе чемпионские пояса, которые потерял в первом бою.



«Чемпионат» проводит опрос. Кто победит в реванше Усика и Джошуа?

В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.



Первый поединок соперников завершился убедительной победой Усика. Тогда он выиграл бой единогласным решением судей.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.

Ранее соперники провели дуэль взглядов.