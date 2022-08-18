Александр Усик: деньги меня не мотивируют

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что его не мотивируют деньги. Об этом он рассказал перед повторным поединком с британцем Энтони Джошуа, который пройдёт 20 августа.



«Деньги меня не мотивируют. Возможно, из всех ресурсов в жизни их легче всего получить. Моя цель — прожить жизнь так, чтобы быть полезным миру, в котором я живу. Невозможно просто складывать деньги в карман и делать всё для себя.



Когда умрёшь, у тебя не будет денег в карманах. Когда будешь стоять перед судьями после смерти, только твои действия будут иметь реальное значение. Не то, сколько ты заработал, а то, что ты сделал», — цитирует Усика Sport.ua.

Первый поединок соперников завершился убедительной победой Усика. Тогда он выиграл бой единогласным решением судей.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.