Александр Усик: деньги меня не мотивируют

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что его не мотивируют деньги. Об этом он рассказал перед повторным поединком с британцем Энтони Джошуа, который пройдёт 20 августа.
«Деньги меня не мотивируют. Возможно, из всех ресурсов в жизни их легче всего получить. Моя цель — прожить жизнь так, чтобы быть полезным миру, в котором я живу. Невозможно просто складывать деньги в карман и делать всё для себя.
Когда умрёшь, у тебя не будет денег в карманах. Когда будешь стоять перед судьями после смерти, только твои действия будут иметь реальное значение. Не то, сколько ты заработал, а то, что ты сделал», — цитирует Усика Sport.ua.
Первый поединок соперников завершился убедительной победой Усика. Тогда он выиграл бой единогласным решением судей.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.
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