Чимаев: Усман просто боится меня
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Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев высказался о возможном поединке за чемпионский титул с Камару Усманом.
«Посмотрим, что будет. Если Усман одержит победу над Эдвардсом, то, полагаю, он возьмёт паузу в карьере. Вероятно, вообще уйдёт из смешанных единоборств. Этот парень просто боится меня. Он постоянно говорит, что, возможно, закончит. Но я надеюсь, что он победит Эдвардса и я смогу с ним подраться», — приводит слова Чимаева The Mac Life.
20 августа Камару Усману предстоит очередная защита титула в поединке с британцем Леоном Эдвардсом.
Хамзат Чимаев 11 сентября проведёт бой с Нейтом Диазом. В случае победы шведский проспект может получить титульный поединок, о чём уже сообщал глава UFC Дана Уайт.
Новость по темеХамзат Чимаев: я — самая большая звезда UFC
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