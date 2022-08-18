Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев: Усман просто боится меня

Чимаев: Усман просто боится меня
Комментарии

Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев высказался о возможном поединке за чемпионский титул с Камару Усманом.

«Посмотрим, что будет. Если Усман одержит победу над Эдвардсом, то, полагаю, он возьмёт паузу в карьере. Вероятно, вообще уйдёт из смешанных единоборств. Этот парень просто боится меня. Он постоянно говорит, что, возможно, закончит. Но я надеюсь, что он победит Эдвардса и я смогу с ним подраться», — приводит слова Чимаева The Mac Life.

20 августа Камару Усману предстоит очередная защита титула в поединке с британцем Леоном Эдвардсом.

Хамзат Чимаев 11 сентября проведёт бой с Нейтом Диазом. В случае победы шведский проспект может получить титульный поединок, о чём уже сообщал глава UFC Дана Уайт.

Новость по теме
Хамзат Чимаев: я — самая большая звезда UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022