Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Беллью рассказал, чего ждёт от Джошуа в реванше с Усиком

Беллью рассказал, чего ждёт от Джошуа в реванше с Усиком
Комментарии

Британский экс-чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью рассказал, что нужно сделать соотечественнику Энтони Джошуа в бое-реванше с украинцем Александром Усиком. Первый поединок соперников закончился победой Усика единогласным решением судей. К реваншу Джошуа готовил новый тренер, Роберт Гарсия.

«Является ли Гарсия тем человеком, который заставит Джошуа больше рисковать? Скоро узнаем. Но я ожидаю, что Энтони будет действовать более агрессивно, что он начнёт с первых раундов. И речь идёт не только об использовании габаритов и длины рук, но и о том, чтобы быть ближе к сопернику, чтобы Усик его постоянно чувствовал. Ему нужно вязать и перемалывать Усика, чтобы тот не мог поймать ритм боя. Я думаю, что Джошуа победит нокаутом, если сможет использовать правильную тактику», — написал Беллью в своей колонке на DAZN.

Новость по теме
Беллью: если бы на Усика было легко наброситься, тогда Гассиев сделал бы это
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022