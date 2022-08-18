Беллью рассказал, чего ждёт от Джошуа в реванше с Усиком

Британский экс-чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью рассказал, что нужно сделать соотечественнику Энтони Джошуа в бое-реванше с украинцем Александром Усиком. Первый поединок соперников закончился победой Усика единогласным решением судей. К реваншу Джошуа готовил новый тренер, Роберт Гарсия.
«Является ли Гарсия тем человеком, который заставит Джошуа больше рисковать? Скоро узнаем. Но я ожидаю, что Энтони будет действовать более агрессивно, что он начнёт с первых раундов. И речь идёт не только об использовании габаритов и длины рук, но и о том, чтобы быть ближе к сопернику, чтобы Усик его постоянно чувствовал. Ему нужно вязать и перемалывать Усика, чтобы тот не мог поймать ритм боя. Я думаю, что Джошуа победит нокаутом, если сможет использовать правильную тактику», — написал Беллью в своей колонке на DAZN.
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