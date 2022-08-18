Нганну: я лишился сделки более чем на $ 1 млн из-за UFC

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну заявил, что лишился сделки более чем на $ 1 млн из-за политики UFC в отношении личных спонсорских соглашений.
«Бойцов лишили спонсорского дохода. Это огромный источник денег для нас, но компания продолжает использовать эту возможность только в своих интересах. Я понимаю, что спорт хорош в униформе, но нам должны разрешить по крайней мере рекламировать хотя бы двух одобренных спонсоров в октагоне. В прошлом году я лишился сделки более чем на $ 1 млн из-за соглашения UFC с Crypto. Что я с этого получил? Инфляция растёт», — написал Нганну в своих соцсетях.
Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. Сейчас Фрэнсис восстанавливается после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника.
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