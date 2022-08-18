Тедди Атлас ждёт досрочной победы Усика в поединке с Джошуа

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас рассказал об ожиданиях от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Они проведут бой-реванш 20 августа в Саудовской Аравии. Первый поединок закончился победой Усика единогласным решением судей.



«Станет ли реванш продолжением прошлого боя? Думаю, когда Усик потрясёт Джошуа своей левой, Энтони не сможет ничего ответить, судя по сообщениям в соцсетях. 75% этой игры – психология. Джошуа явно находится не в лучшем психологическом состоянии, если он начинает искать оправдания до того, как бой состоится.



За неделю до поединка он не должен говорить об оправданиях, он должен быть уверен в своей победе. Мне кажется, что Джошуа ещё не готов. Я ставлю на досрочную победу Александра Усика», — сказал Атлас в эфире своего подкаста.



Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которых лишился во время первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. Главный поединок запланирован на 23:00 мск.