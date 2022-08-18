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Оливейра: в бою со мной у Махачева не будет права на ошибку

Оливейра: в бою со мной у Махачева не будет права на ошибку
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

«Всё, что он будет делать, — пытаться перевести меня на землю, отключить мои ноги и постоянно давить. Это то, что он всегда делает. Но в бою со мной у Ислама не будет права на ошибку. Особенность моего джиу-джитсу в том, что я использую любую возможность. Если она появляется, я заставляю соперника стучать. Если он собирается повалить меня на землю, то он собирается перевести в партер лучшего финишёра в истории UFC. Кроме того, я верю в огневую мощь, которая у меня в руках. Я сильнее в стойке, чем он», — сказал Оливейра в эфире Flow Podcast.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.

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