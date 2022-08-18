Эдвардс: не вижу в Усмане лучшего бойца вне зависимости от весовой категории

Британский претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) UFC Леон Эдвардс высказался о своём будущем сопернике, чемпионе лиги Камару Усмане.
«Все эти разговоры о лучшем бойце p4p, я этого не вижу в Усмане. Этого нет в его боях, в его технике. Да, Камару – хороший боец, он стал лучше. Я бы не вышел на бой, слепо думая, что это просто ещё один борец. Но я не вижу в нём лучшего бойца вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Эдвардса BJPenn.
Усман и Эдвардс должны провести поединок в ночь на 21 августа на турнире по смешанным единоборствам UFC 278.
Усман в последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, одолел соотечественника Колби Ковингтона. Эдвардс в последний раз праздновал победу в бою с американцем Нейтом Диазом. Поединок состоялся в июне 2021-го.
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