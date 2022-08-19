Промоутер Джошуа: люди обманывают самих себя насчёт того, насколько хорош Усик

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, выразил уверенность в том, что его подопечный продолжит карьеру вне зависимости от результата боя-реванша с Александром Усиком.

«Он любит то, что делает, Джошуа любит бокс. Будет трудно получить шанс на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, если Энтони снова проиграет. Зачем вообще думать о том, чтобы уйти из спорта, если вы проиграете чемпиону? Если только ты просто не хочешь больше этим заниматься.

Отношение к тому, что Джошуа называют аутсайдером? У него должен быть менталитет претендента, и я вижу, что у Энтони это есть. Вот когда ты самый опасный. Да, у него есть машины, деньги и воспоминания, но, когда он выйдет на ринг в субботу, у него будет ощущение словно этого нет.

Люди обманывают самих себя насчёт того, насколько хорош Усик. Да, он номер один в рейтинге, но, когда ты слышишь всё это о нём, и ты уже думаешь: «Окей». Не успеешь оглянуться, как ты уже опустошён. Это случилось, когда Тони Беллью дрался с ним. Он был на ногах после шести раундов, но сказал, что затем начал переусердствовать. Джошуа уже дрался с ним. Он видел это раньше, чувствовал силу. Это не значит, что он победит, но мне очень помогло то, что я был там и стал свидетелем его магических способностей», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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