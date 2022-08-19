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Джошуа — Усику: панчерами не становятся, панчерами рождаются

Джошуа — Усику: панчерами не становятся, панчерами рождаются
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Британский боксёр Энтони Джошуа ответил на вопрос, не опасается ли он того, что у набравшего вес Александра Усика удары станут намного сильнее.

«Меня это не беспокоит, панчерами не становятся, панчерами рождаются. Но, безусловно, набор веса и мощности помогает принять и пережить больше ударов твоего соперника. Я не знаю, какой план на бой у Усика, но надеюсь, что поединок получится интересный. Главное, чтобы всё понравилось болельщикам», — приводит слова Джошуа Sport.ua.

20 августа в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Первый поединок между этими боксёрами завершился победой Усика единогласным решением судей.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.

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