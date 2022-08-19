Александр Емельяненко исполнил зажигательный танец во время тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в своих социальных сетях новый пост, показав подписчикам танец во время тренировки.
«Я в танцах», — подписал видео в телеграм-канале Александр.
Напомним, в своём последнем поединке Александр Емельяненко сражался с американским ветераном MMA Джеффом Монсоном. Бой прошёл на голых кулаках в ночь на 24 февраля, и победу решением судей отпраздновал Емельяненко.
В настоящее время Александр готовится к поединку с другим российским бойцом Вячеславом Дациком, который запланирован на сентябрь этого года.
Ранее Александр Емельяненко бросил вызов Магомеду Исмаилову и Александру Шлеменко. Боец предложил провести поединок по правилам бокса.
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