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Александр Емельяненко исполнил зажигательный танец во время тренировки

Александр Емельяненко исполнил зажигательный танец во время тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в своих социальных сетях новый пост, показав подписчикам танец во время тренировки.

«Я в танцах», — подписал видео в телеграм-канале Александр.

Напомним, в своём последнем поединке Александр Емельяненко сражался с американским ветераном MMA Джеффом Монсоном. Бой прошёл на голых кулаках в ночь на 24 февраля, и победу решением судей отпраздновал Емельяненко.

В настоящее время Александр готовится к поединку с другим российским бойцом Вячеславом Дациком, который запланирован на сентябрь этого года.

Ранее Александр Емельяненко бросил вызов Магомеду Исмаилову и Александру Шлеменко. Боец предложил провести поединок по правилам бокса.

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