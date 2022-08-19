Александр Емельяненко исполнил зажигательный танец во время тренировки

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в своих социальных сетях новый пост, показав подписчикам танец во время тренировки.



«Я в танцах», — подписал видео в телеграм-канале Александр.

Напомним, в своём последнем поединке Александр Емельяненко сражался с американским ветераном MMA Джеффом Монсоном. Бой прошёл на голых кулаках в ночь на 24 февраля, и победу решением судей отпраздновал Емельяненко.



В настоящее время Александр готовится к поединку с другим российским бойцом Вячеславом Дациком, который запланирован на сентябрь этого года.



Ранее Александр Емельяненко бросил вызов Магомеду Исмаилову и Александру Шлеменко. Боец предложил провести поединок по правилам бокса.