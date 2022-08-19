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Полный кард вечера бокса 20 августа с главным боем Александр Усик — Энтони Джошуа

Полный кард вечера бокса 20 августа с главным боем Александр Усик — Энтони Джошуа
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В субботу, 20 августа 2022 года, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт боксёрский турнир.

Главным поединком вечера станет бой-реванш между украинским боксёром Александром Усиком, обладателем титулов WBA SSuper, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и британцем Энтони Джошуа.

Полный кард турнира:

Александр Усик (19-0-0) — Энтони Джошуа (24-2-0), титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе;
Каллум Смит (28-1-0) — Матьё Бодерлик (21-0-0);
Филип Хргович (14-0-0) — Чжан Чжилэй (24-0-1);
Баду Джек (26-3-3) — Ричард Ривера (21-0-0).
Эндрю Табити (19-1-0) — Тайрон Спонг (14-0-0)

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.

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