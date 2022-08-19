Физиев: у Махачева больше шансов, он борется с Хабибом каждый день
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Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между Исламом Махачевым и первым номером рейтинга в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.
«Я бы сказал, что шансов у Махачева больше, примерно 60 на 40 в его пользу. Это лично моё мнение. Ислам очень хорош в партере, он сильнее. Я думаю, что это ему подходит больше, как и Хабибу. Он борется с Хабибом каждый день, так что в грэпплинге его не удивить.
Но надо помнить, что Оливейра — чёртов гангстер, он будет опасен каждую секунду боя», — приводит слова Физиева Sportskeeda.
Поединок между Махачевым и Оливейрой состоится в рамках турнира UFC 280 22 октября в Абу-Даби.
На счету Махачева 22 победы в 23 боях в MMA, Оливейра одержал победы в 33 поединках из 41.
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