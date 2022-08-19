Беллью: Усик не мог набрать семь килограммов, это абсурд

Британский экс-чемпион мира Тони Беллью считает, что украинский боксёр Александр Усик не мог существенно набрать вес перед вторым поединком с Энтони Джошуа.
«Это будет отличный поединок, но Усик ни за что не мог набрать семь килограммов по сравнению с его весом в их первом бою. Никаких шансов. Я думаю, что Александр не смог бы выступать так же круто, если бы весил на семь килограммов больше. Это просто абсурд.
В этом поединке у Джошуа есть всё, чтобы одержать победу. И я считаю, что он это сделает. Вы, конечно, можете сказать, что я так говорю, потому что дружу с Энтони, но я также считаю, что Александр Усик — отличный боец и хороший парень. К сожалению, мне лично удалось убедиться, насколько он хорош», — цитирует Беллью Sport.ua.
Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Джидде.
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