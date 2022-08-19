Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Беллью: Усик не мог набрать семь килограммов, это абсурд

Беллью: Усик не мог набрать семь килограммов, это абсурд
Комментарии

Британский экс-чемпион мира Тони Беллью считает, что украинский боксёр Александр Усик не мог существенно набрать вес перед вторым поединком с Энтони Джошуа.

«Это будет отличный поединок, но Усик ни за что не мог набрать семь килограммов по сравнению с его весом в их первом бою. Никаких шансов. Я думаю, что Александр не смог бы выступать так же круто, если бы весил на семь килограммов больше. Это просто абсурд.

В этом поединке у Джошуа есть всё, чтобы одержать победу. И я считаю, что он это сделает. Вы, конечно, можете сказать, что я так говорю, потому что дружу с Энтони, но я также считаю, что Александр Усик — отличный боец и хороший парень. К сожалению, мне лично удалось убедиться, насколько он хорош», — цитирует Беллью Sport.ua.

Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Джидде.

Усик — Джошуа 2. Какой фортель выкинет чемпион на церемонии взвешивания? Видео! Усик — Джошуа 2. Какой фортель выкинет чемпион на церемонии взвешивания? Видео!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022