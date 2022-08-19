Оливейра: UFC дал мне бой с Махачевым, чтобы вернуть Хабиба
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Бразильский боец UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем бое с Исламом Махачевым и предположил, что UFC хочет таким образом вернуть Хабиба Нурмагомедова в октагон.
«Честно говоря, я не думаю, что Хабиб вернётся. Но я предполагаю, что UFC дал мне бой с Исламом Махачевым главным образом для того, чтобы попытаться ещё раз вернуть Нурмагомедова», — заявил Оливейра в Flow Podcast.
Ранее Оливейра заявлял, что после победы над Исламом Махачевым в титульном бою вызовет на бой Хабиба Нурмагомедова, который завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года, выиграв все 29 боёв в смешанных единоборствах.
Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 280.
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