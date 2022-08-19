Артур Бетербиев рассказал, когда вернётся на ринг

Российской боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал о полученной травме и о том, когда вновь вернётся на ринг.



Ранее стало известно, что бой Бетербиева с Энтони Ярдом был перенесён из-за травмы у россиянина.



«В середине июля я перенёс операцию на травмированной ноге, на мениске. Сейчас прохожу процесс восстановления, всё идёт нормально. Думаю, что к январю я смогу полностью завершить реабилитацию и хорошо подготовиться к поединку, если бой будет назначен на начало следующего года», — приводит слова Бетербиева «РИА Новости Спорт».



В своём последнем поединке Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом над американцем Джо Смитом-младшим.

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