Артур Бетербиев рассказал, когда вернётся на ринг
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Российской боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал о полученной травме и о том, когда вновь вернётся на ринг.
Ранее стало известно, что бой Бетербиева с Энтони Ярдом был перенесён из-за травмы у россиянина.
«В середине июля я перенёс операцию на травмированной ноге, на мениске. Сейчас прохожу процесс восстановления, всё идёт нормально. Думаю, что к январю я смогу полностью завершить реабилитацию и хорошо подготовиться к поединку, если бой будет назначен на начало следующего года», — приводит слова Бетербиева «РИА Новости Спорт».
В своём последнем поединке Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом над американцем Джо Смитом-младшим.
Новость по темеБой Бетербиева и Ярда перенесён из-за травмы россиянина
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