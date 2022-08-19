Энтони Джошуа оказался тяжелее Усика на 10 кг

Британский боксёр Энтони Джошуа оказался тяжелее своего соперника, чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинца Александра Усика.



Вес Александра Усика по итогам взвешивания перед боем составил 100,5 кг. Вес Энтони Джошуа — 110,9 кг. Напомним, бой-реванш состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.



В первом поединке, который состоялся в сентябре 2021 года, Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа единогласным решением судей.



На счету 35-летнего Усика 19 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере, у Джошуа 24 победы, 22 из которых были нокаутом, и два поражения.



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