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Энтони Джошуа оказался тяжелее Усика на 10 кг

Энтони Джошуа оказался тяжелее Усика на 10 кг
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Британский боксёр Энтони Джошуа оказался тяжелее своего соперника, чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинца Александра Усика.

Вес Александра Усика по итогам взвешивания перед боем составил 100,5 кг. Вес Энтони Джошуа — 110,9 кг. Напомним, бой-реванш состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

В первом поединке, который состоялся в сентябре 2021 года, Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Усика 19 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере, у Джошуа 24 победы, 22 из которых были нокаутом, и два поражения.

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