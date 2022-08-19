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Команда Джошуа пыталась добиться отстранения украинского судьи от реванша с Усиком

Команда Джошуа пыталась добиться отстранения украинского судьи от реванша с Усиком
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Команда британского боксёра Энтони Джошуа хотела добиться отстранения украинского судьи Виктора Фесечко от работы на реванше с Александром Усиком.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что компании K2 Promotions и Matchroom Boxing согласовали тройку судей, но команда Джошуа подала жалобу и пыталась заменить Фесечко на британского судью. Тем не менее, по словам того же Красюка, список судей остался неизменным и все они уже прибыли в Джидду.

Вместе с Фесечко на бою будут работать американский и британский судья. Рефери на ринге будет пуэрториканец Луис Пабон.

Первый поединок Усика и Джошуа завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей. Бой-реванш состоится 20 августа в Джидде.

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