Команда Джошуа пыталась добиться отстранения украинского судьи от реванша с Усиком

Команда британского боксёра Энтони Джошуа хотела добиться отстранения украинского судьи Виктора Фесечко от работы на реванше с Александром Усиком.



Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что компании K2 Promotions и Matchroom Boxing согласовали тройку судей, но команда Джошуа подала жалобу и пыталась заменить Фесечко на британского судью. Тем не менее, по словам того же Красюка, список судей остался неизменным и все они уже прибыли в Джидду.



Вместе с Фесечко на бою будут работать американский и британский судья. Рефери на ринге будет пуэрториканец Луис Пабон.



Первый поединок Усика и Джошуа завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей. Бой-реванш состоится 20 августа в Джидде.



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