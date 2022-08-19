Команда Джошуа пыталась добиться отстранения украинского судьи от реванша с Усиком

Команда британского боксёра Энтони Джошуа хотела добиться отстранения украинского судьи Виктора Фесечко от работы на реванше с Александром Усиком.
Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что компании K2 Promotions и Matchroom Boxing согласовали тройку судей, но команда Джошуа подала жалобу и пыталась заменить Фесечко на британского судью. Тем не менее, по словам того же Красюка, список судей остался неизменным и все они уже прибыли в Джидду.
Вместе с Фесечко на бою будут работать американский и британский судья. Рефери на ринге будет пуэрториканец Луис Пабон.
Первый поединок Усика и Джошуа завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей. Бой-реванш состоится 20 августа в Джидде.
Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.
- 19 августа 2022
-
17:43
-
17:29
-
17:19
-
16:58
-
16:23
-
15:41
-
14:57
-
14:11
-
13:41
-
12:48
-
12:15
-
11:45
-
10:58
-
10:22
-
09:51
-
09:05
-
07:41
-
06:48
-
00:48
- 18 августа 2022
-
23:58
-
22:44
-
21:40
-
20:48
-
19:51
-
18:43
-
17:34
-
16:39
-
16:23
-
16:23
-
16:02
-
15:24
-
15:12
-
14:53
-
14:36
-
13:57