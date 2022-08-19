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Адесанья поставил крупную сумму на поединок между Альдо и Двалишвили на турнире UFC. Фото

Адесанья поставил крупную сумму на поединок между Альдо и Двалишвили на турнире UFC. Фото
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья разместил новый пост в своих социальных сетях, показав сделанную ставку на поединок между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразильцем Жозе Альдо и грузинским бойцом ММА Мерабом Двалишвили. Исраэль поставил на победу Альдо.

Альдо и Двалишвили сразятся на предстоящем турнире UFC в ночь с 20 на 21 августа мск. В последнем поединке Жозе встречался с американцем Робом Фонтом и победил его. Что касается Двалишвили, то он последний поединок провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 266, где ему противостоял 33-летний представитель Бразилии Марлон Мораис. Бой был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда.

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами:

Пока Ян выбирал соперника, всех разобрали. Самое время схлестнуться с Двалишвили Пока Ян выбирал соперника, всех разобрали. Самое время схлестнуться с Двалишвили
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