Адесанья поставил крупную сумму на поединок между Альдо и Двалишвили на турнире UFC. Фото

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья разместил новый пост в своих социальных сетях, показав сделанную ставку на поединок между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразильцем Жозе Альдо и грузинским бойцом ММА Мерабом Двалишвили. Исраэль поставил на победу Альдо.

Альдо и Двалишвили сразятся на предстоящем турнире UFC в ночь с 20 на 21 августа мск. В последнем поединке Жозе встречался с американцем Робом Фонтом и победил его. Что касается Двалишвили, то он последний поединок провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 266, где ему противостоял 33-летний представитель Бразилии Марлон Мораис. Бой был завершён победой Мераба техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда.

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами: