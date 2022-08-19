«Не всегда ожидания становятся реальностью». Усик ответил на вопрос о своём весе

Чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летнему украинскому боксёру Александру Усику задали вопрос касательно его веса перед вторым поединком с представителем Великобритании Энтони Джошуа.

«Говорили, что мой вес будет больше? Видите, как бывает. Не всегда ожидания становятся реальностью», — ответил Усик.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом бою победу праздновал Александр.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 по московскому времени, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.

Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа: