«Не всегда ожидания становятся реальностью». Усик ответил на вопрос о своём весе
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Чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летнему украинскому боксёру Александру Усику задали вопрос касательно его веса перед вторым поединком с представителем Великобритании Энтони Джошуа.
«Говорили, что мой вес будет больше? Видите, как бывает. Не всегда ожидания становятся реальностью», — ответил Усик.
Напомним, бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом бою победу праздновал Александр.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 по московскому времени, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.
Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:
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