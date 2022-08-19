Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не всегда ожидания становятся реальностью». Усик ответил на вопрос о своём весе

«Не всегда ожидания становятся реальностью». Усик ответил на вопрос о своём весе
Комментарии

Чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летнему украинскому боксёру Александру Усику задали вопрос касательно его веса перед вторым поединком с представителем Великобритании Энтони Джошуа.

«Говорили, что мой вес будет больше? Видите, как бывает. Не всегда ожидания становятся реальностью», — ответил Усик.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом бою победу праздновал Александр.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 по московскому времени, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.

Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:

Усик вышел в косоворотке и красных шароварах. Битва взглядов продлилась 106 секунд. Live! Усик вышел в косоворотке и красных шароварах. Битва взглядов продлилась 106 секунд. Live!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022