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Шлеменко объяснил, почему его бойцы получили больше контрактов, чем бойцы Исмаилова

Шлеменко объяснил, почему его бойцы получили больше контрактов, чем бойцы Исмаилова
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Боец ММА Александр Шлеменко поделился впечатлением от реалити-проекта RCC Fight Show, в котором бойцы его команды сражались с бойцами команды Магомеда Исмаилова.

«Если мы берём просто счёт, то команда Маги выиграла 4:2, но из моей команды подписали контракты пять человек, а из его — четыре. Главным призом ведь было подписание в RCC, поэтому я сделал вывод, что в этом плане мы были лучше. Почему? Мой стиль более зрелищный. Несмотря на то что некоторые ребята проиграли, но показали настолько увлекательные бои, что даже при поражении им с удовольствием предложили контракты.

Что получил нового из такого опыта? Тренерский опыт у меня и так был, а с ребятами мы работали не так много, всего лишь две недели. Просто хорошо провели время и хорошо прошли соревнование. Всё у всех получилось. Я рад, что помог ребятам исполнить свою мечту. Теперь они будут выступать и зарабатывать деньги. Рад, что помог им в этом», — приводит слова Шлеменко «РБ Спорт».

Шлеменко — когда был близок к подписанию контракта c UFC:

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