UFC 278: Усман и Эдвардс показали одинаковый вес перед очным боем

В ночь с 20 на 21 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, в главном поединке которого сойдутся чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс. Это будет бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман.
Накануне турнира все бойцы, которые примут в нём участие, прошли процедуру взвешивания.
Главный кард
Камару Усман (77,11 кг) — Леон Эдвардс (77,11 кг)
Пауло Коста (84,14 кг) — Люк Рокхолд (84,14 кг)
Жозе Альдо (61,68 кг) — Мераб Двалишвили (61,68 кг)
У Янань (61,68 кг) — Люси Пудилова (61,46 кг)
Тайсон Педро (93,21 кг) — Гарри Хансакер (92,75 кг)
Прелимы
Марчин Тыбура (114,53 кг) — Александр Романов (108,63 кг)
Леонардо Сантос (70,76 кг) — Джаред Гордон (70,53 кг)
Шон Вудсон (66,22 кг) — Луис Салданья (65,99 кг)
Ранние прелимы
Эй-Джей Флетчер (77,33 кг) — Анже Луса (77,33 кг)
Амир Альбази (57,15 кг) — Франсиско Фигейредо (56,92 кг)
Аожи Цилэн (61,68 кг) — Джей Перрин (61,68 кг)
Даниел да Силва (57,15 кг) — Виктор Альтамирано (56,69 кг).
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