UFC 278: Усман и Эдвардс показали одинаковый вес перед очным боем

В ночь с 20 на 21 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, в главном поединке которого сойдутся чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс. Это будет бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман.

Накануне турнира все бойцы, которые примут в нём участие, прошли процедуру взвешивания.

Главный кард

Камару Усман (77,11 кг) — Леон Эдвардс (77,11 кг)

Пауло Коста (84,14 кг) — Люк Рокхолд (84,14 кг)

Жозе Альдо (61,68 кг) — Мераб Двалишвили (61,68 кг)

У Янань (61,68 кг) — Люси Пудилова (61,46 кг)

Тайсон Педро (93,21 кг) — Гарри Хансакер (92,75 кг)

Прелимы

Марчин Тыбура (114,53 кг) — Александр Романов (108,63 кг)

Леонардо Сантос (70,76 кг) — Джаред Гордон (70,53 кг)

Шон Вудсон (66,22 кг) — Луис Салданья (65,99 кг)

Ранние прелимы

Эй-Джей Флетчер (77,33 кг) — Анже Луса (77,33 кг)

Амир Альбази (57,15 кг) — Франсиско Фигейредо (56,92 кг)

Аожи Цилэн (61,68 кг) — Джей Перрин (61,68 кг)

Даниел да Силва (57,15 кг) — Виктор Альтамирано (56,69 кг).

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