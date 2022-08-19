Мераб Двалишвили показал актуальную физическую форму перед боем на UFC 278. Фото

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свои фотографии перед поединком с представителем Бразилии Жозе Альдо. Их бой состоится в ночь с 20 на 21 августа мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 278.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, Двалишвили показал на весах 61,68 кг. Вес Альдо был аналогичным. В главном бою UFC 278 сразятся чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс.



Мераб последний поединок провёл на турнире UFC 266, где ему противостоял бразилец Марлон Мораис. Грузинский спортсмен праздновал победу техническим нокаутом на пятой минуте второго раунда. Альдо в последнем бою одолел американца Роба Фонта.

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами: