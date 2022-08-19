«Форт Боярд по-дагестански». Уланбеков показал фото с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав совместное фото со своими товарищами, бойцами ММА Исламом Махачевым и Исламом Мамедовым.
«Восьмой цех или Форт Боярд по-дагестански», — подписал фото Уланбеков.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, последний поединок Уланбеков провёл с представителем США Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Тагир дебютировал в промоушене Даны Уайта в октябре 2020 года. Махачев следующий бой проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится в октябре на UFC 280. Мамедов в следующем бою на Bellator 286 сразится с американцем Ником Брауном.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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