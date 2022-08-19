Уайлдер: Тайсону Фьюри придётся завершить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о решении чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри завершить карьеру.
«Я думаю, ему придётся уйти. Ему придётся завершить карьеру. Много чего происходит. Я даже не собираюсь вдаваться в подробности, но, похоже, ему придётся это сделать», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А затем, в день своего рождения, сделал заявление, что всё-таки уходит.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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