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Джон Джонс дал понять, на каком турнире UFC рассчитывает выступить

Джон Джонс дал понять, на каком турнире UFC рассчитывает выступить
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс разместил новый пост в своих социальных сетях, дав понять, на каком турнире UFC он хотел бы выступить.

«UFC 282», — написал Джонс, добавив к посту смайл в виде скрещённых пальцев.

«Моя цель, моя мечта — чтобы мой первый титульный бой в тяжёлом весе выглядел как мой первый титульный бой в полутяжёлом. Чистое доминирование», — написал Джонс.

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

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