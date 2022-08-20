Александр Усик – Энтони Джошуа: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 августа, пройдёт один из главных боксёрских поединков 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.
Первый поединок соперников прошёл в сентябре прошлого года. Противостояние продолжалось 12 раундов и завершилось победой Усика единогласным решением судей.
Напомним, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка. Боксёрский вечер начнётся приблизительно в 18:00 по московскому времени, а главный поединок запланирован на 23:00 мск. Кроме того, поединок можно увидеть бесплатно на официальном YouTube-канале Усика — Usyk17. На других платформах для российского зрителя бой доступен не будет.
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Интересные факты про Александра Усика:
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