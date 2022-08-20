Онлайн-трансляция боя Усик — Джошуа начнётся примерно в 23:00 мск

Уже сегодня, 20 августа, состоится один из главных боксёрских боёв нынешнего года. В Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.



Первый бой между Усиком и Джошуа состоялся в сентябре прошлого года и завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей.



Напомним, Александр ранее выкупил права на трансляцию боя с Джошуа и будет показывать его бесплатно на своём официальном канале в YouTube — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.

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Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: