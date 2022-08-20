Александр Усик — Энтони Джошуа: прямой эфир боя начнётся не ранее 00:00 мск

Уже сегодня, 20 августа, состоится один из главных боксёрских боёв 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт реванш, в ходе которого сразятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа.
Первый бой между соперниками прошёл в сентябре 2021 года и завершился победой Усика единогласным решением судей.
Ранее Александр выкупил права на трансляцию боя с Джошуа и планировал показывать его в бесплатном доступе на своём официальном канале в YouTube — Usyk17. Позднее стало известно, что трансляция в YouTube не состоится. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен. Напомним, «Чемпионат» также проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния. Усик и Джошуа выйдут в ринг не ранее 00:00 мск.
Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.
Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:
- 20 августа 2022
-
21:32
-
20:45
-
20:31
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:38
-
19:37
-
19:18
-
19:14
-
18:47
-
18:26
-
18:10
-
17:53
-
17:26
-
16:57
-
16:19
-
15:48
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
13:57
-
12:51
-
12:24
-
11:45
-
11:18
-
10:29
-
10:12
-
09:23
-
08:00
-
06:21
-
04:25
-
03:47
-
01:00
- 19 августа 2022
-
23:46