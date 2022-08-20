Александр Усик — Энтони Джошуа: прямой эфир боя начнётся не ранее 00:00 мск

Уже сегодня, 20 августа, состоится один из главных боксёрских боёв 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт реванш, в ходе которого сразятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа.



Первый бой между соперниками прошёл в сентябре 2021 года и завершился победой Усика единогласным решением судей.



Ранее Александр выкупил права на трансляцию боя с Джошуа и планировал показывать его в бесплатном доступе на своём официальном канале в YouTube — Usyk17. Позднее стало известно, что трансляция в YouTube не состоится. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен. Напомним, «Чемпионат» также проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния. Усик и Джошуа выйдут в ринг не ранее 00:00 мск.

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Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа: