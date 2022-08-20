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Арум отреагировал на новость о запрете въезда Фьюри в США

Арум отреагировал на новость о запрете въезда Фьюри в США
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, являющийся сопромоутером чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о его запрете посещать США. Ранее сообщалось, что Фьюри было отказано во въезде в США из-за его предполагаемых связей с криминальным авторитетом Дэниелом Кинаханом

«Сейчас он и не выступает в Соединённых Штатах. И, насколько мне известно, он ничего не совершал. Не думаю, что могут возникнуть какие-то трудности. Но опять же, я не работаю в правительстве США.

Единственное, я знаю, что если кому-то запрещён въезд, то существует процедура, которой необходимо следовать, чтобы этот запрет сняли. Я не совсем понимаю, что это за процедура. Но часто она работает. Вот как я это всё понимаю», — приводит слова Арума Irish Mirror.

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