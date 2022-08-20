Усик и Джошуа выбрали себе перчатки на бой. Видео

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик и британец Энтони Джошуа после процедуры взвешивания и дуэли взглядов выбрали перчатки на бой.



Джошуа проверил все три пары из предложенных, в итоге выбрав две пары чёрных. При этом Усик забрал первые, которые ему предложили супервайзеры. Британец гарантированно выйдет в черных перчатках, украинец – в белых.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Вес Александра Усика по итогам взвешивания перед боем составил 100,5 кг. Вес Энтони Джошуа — 110,9 кг.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся в субботу, 20 августа, примерно в 18:00 мск. Главный бой с участием Усика и Джошуа запланирован на 23:00 мск.

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