Оливейра объяснил, почему Махачев — удобный для него соперник

Бразильский боец UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем бое с Исламом Махачевым и объяснил, почему российский боец является для него удобным соперником.

«Это для меня удобный бой. Он парень, который всех переводит, и все, с кем он встречался, были ударниками, которые боялись его тейкдаунов. Он делал это с лёгкостью, но на этот раз его команде придётся хорошенько подумать над стратегией. Если Ислам планирует делать то же, что и всегда, ему придётся переводить одного из лучших финишёров в истории UFC.



«Я шёл в размен с лучшими ударниками дивизиона, и верю в мощь своих кулаков. Думаю, я на голову лучше его в ударке, а если он меня переведёт, я буду делать то, что умею лучше всего – использовать своё атакующее джиу-джитсу. Я использую первую же возможность и финиширую его сабмишном», — заявил Оливейра в Flow Podcast.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника