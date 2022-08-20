Оливейра объяснил, почему Махачев — удобный для него соперник

Бразильский боец UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем бое с Исламом Махачевым и объяснил, почему российский боец является для него удобным соперником.
«Это для меня удобный бой. Он парень, который всех переводит, и все, с кем он встречался, были ударниками, которые боялись его тейкдаунов. Он делал это с лёгкостью, но на этот раз его команде придётся хорошенько подумать над стратегией. Если Ислам планирует делать то же, что и всегда, ему придётся переводить одного из лучших финишёров в истории UFC.
«Я шёл в размен с лучшими ударниками дивизиона, и верю в мощь своих кулаков. Думаю, я на голову лучше его в ударке, а если он меня переведёт, я буду делать то, что умею лучше всего – использовать своё атакующее джиу-джитсу. Я использую первую же возможность и финиширую его сабмишном», — заявил Оливейра в Flow Podcast.
Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника
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