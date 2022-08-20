Промоутер Джошуа: если Эй Джей победит Усика, будет самой большой звездой бокса

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что даже поражение в реванше с Александром Усиком не заставит его подопечного завершить карьеру.
«Когда ты физически готов на 100%, любишь спорт и чувствуешь себя достаточно мотивированным, то зачем тебе уходить на пенсию? Я понимаю, что влияет положение, которое занимает Эй Джей в боксе. Если он выиграет у Усика, то будет самой большой звездой бокса. Если проиграет, то восстановится, вернётся и снова пройдёт весь дивизион.
К шестому раунду этот бой должен быть либо закончен, либо Усик должен быть разорван в клочья. Нельзя позволять ему войти в ритм. Энтони также поможет тот факт, что он уже провёл 12 раундов с Усиком», — приводит слова Хирна BoxingScene.
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