Рэпер Дрейк поставил $ 238 тысяч на победу Альдо над Двалишвили

Популярный рэп-исполнитель Дрейк, который известен в том числесвоими крупными ставками на различные спортивные события, поставил на крупную сумму на исход поединка между Жозе Альдо и Мерабом Двалишвили.



По сообщениям MMA Mania, Дрейк поставил на победу Жозе Альдо $ 238 тысяч с коэффициентом 2,16. Таким образом, рэпер в случае успеха Альдо может получить $ 516 тысяч. В июле Дрейк поставил $ 1 млн на победу Исраэля Адесаньи над американцем Джаредом Каннонье. Исполнитель выиграл ставку с коэффициентом 1,25.



Бой Жозе Альдо и Мераба Двалишвили состоится в ночь на 21 августа в рамках турнира UFC 278. Альдо провёл 38 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл 31 из них. У Двалишвили 18 боёв и потерпел в них четыре поражения.

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