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Геннадий Головкин поделился прогнозом на бой-реванш Усика и Джошуа

Геннадий Головкин поделился прогнозом на бой-реванш Усика и Джошуа
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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился прогнозом на предстоящий поединок между британцем Энтони Джошуа и представителем Украины Александром Усиком.

«Джошуа должен быть диким зверем. Не нужно думать о красоте бокса, просто ему надо стать диким зверем. Если он кардинально изменится в реванше, то сможет одержать победу. Но, вероятно, мы увидим всё то, что было уже в их первом поединке, поэтому я считаю, что Усик победит», — приводит слова Головкина The Telegraph.

Первый бой Энтони Джошуа и Александра Усика в сентябре 2021 года завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей. Реванш состоится 20 августа в Джидде.

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