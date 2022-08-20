Редкач заявил, что поставил крупную сумму на победу Джошуа

Украинский боксёр Иван Редкач рассказал, что поставил $ 70 тысяч на победу британца Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком.
«Я сделал ставку в размере $ 70 тысяч на победу Джошуа. Это ещё те деньги, которые я выиграл с боя между Лопесом и Ломаченко. Я был уверен в Энтони, но затем увидел, как Усик ловит монетки и передумал. Повернулся к окошку, чтобы спросить, можно ли отменить ставку, но мне сказали, что это невозможно», — приводит слова Редкача Sport.ua.
В октябре 2020 года Редкач поставил $ 25 тысяч на победу Теофимо Лопеса в бою с Василием Ломаченко и выиграл $ 73 тысячи.
Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде. В первом поединке в сентябре 2021 года победу единогласным решением судей одержал Усик.
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