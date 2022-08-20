Боец UFC Двалишвили сравнил себя с Хабибом Нурмагомедовым

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили считает, что ведёт бои в похожем стиле с экс-чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Конечно, Хабиб намного лучше меня, но у нас схожие стили. Мне нравится переводить соперника в партер и контролировать его сверху. Для победы судейским решением это лучше.



Что касается папахи, то да, у кавказских народов есть такая традиция. Я просто хочу показывать людям, откуда я и какие у нас традиции. Я кавказец, а не выходец из Советского Союза. Мы крутые люди, которые уважают свои традиции, это я и хочу показать», — приводит слова Двалишвили MMA. Metaratings.



В ночь на 21 августа в рамках турнира UFC 278 Мераб Двалишвили проведёт бой с Жозе Альдо. На счету грузинского бойца 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед.

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