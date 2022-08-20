Виталий Кличко обратился к Усику в преддверии реванша с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко высказался о предстоящем поединке между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.



«20 августа состоится еще один бой за Украину. Пускай это боксёрский поединок, но нам важны победы во всём. Александр Усик выйдет в ринг под гимн Украины и с украинским флагом. Миллионы людей по всему миру будут следить за реваншем Усика и Джошуа. Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы в тебя верим, болеем и держим кулаки. Победа будет за нами!», — сказал Кличко на видео в одной из своих социальных сетей.



В первом поединке с Джошуа в сентябре 2021 года Александр Усик одержал победу единогласным решением судей. Реванш состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.



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