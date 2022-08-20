Джошуа: не готов оценивать своё физическое состояние, бой с Усиком всё покажет
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Британский боксёр Энтони Джошуа в преддверии боя-реванша с Александром Усиком оказался не готов оценить своё физическое состояние.
«Я не могу сейчас сказать в каком я состоянии. Много раз у боксёров бывало, что они хорошо тренируются и проводят спарринги, но практически сразу проседают в бою. Конечно, есть уникальные спортсмены вроде Кроуфорда или Спенса, которые могут с 1 по 12 раунд работать в одном ритме. Сейчас я свою готовность оценить не могу, только бой всё покажет», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Бой между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.
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