Полный кард турнира UFC 278: Усман — Эдвардс, Альдо — Двалишвили и другие бои
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В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278.
В главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс. Также в основном карде пройдёт бой грузинского бойца Мераба Двалишвили с Жозе Альдо.
UFC 278. Основной кард
Камару Усман – Леон Эдвардс
Пауло Коста – Люк Рокхолд
Жозе Альдо – Мераб Двалишвили
Марчин Тыбура – Александр Романов
Тайсон Педро – Гэрри Хансакер
Предварительный кард
Леонардо Сантос – Джаред Гордон
Ву Янань – Люси Пудилова
Шон Вудсон – Луис Салдана
Миранда Мэверик – Шэнна Янг
Эй Джей Флетчер – Анге Луса
Амир Албази – Франсиско Фигередо
Киленг Аори – Джей Перрин
Даниэль Ласерда – Виктор Альтамирано
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