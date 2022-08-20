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Полный кард турнира UFC 278: Усман — Эдвардс, Альдо — Двалишвили и другие бои

Полный кард турнира UFC 278: Усман — Эдвардс, Альдо — Двалишвили и другие бои
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В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278.

В главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс. Также в основном карде пройдёт бой грузинского бойца Мераба Двалишвили с Жозе Альдо.

UFC 278. Основной кард

Камару Усман – Леон Эдвардс
Пауло Коста – Люк Рокхолд
Жозе Альдо – Мераб Двалишвили
Марчин Тыбура – Александр Романов
Тайсон Педро – Гэрри Хансакер

Предварительный кард

Леонардо Сантос – Джаред Гордон
Ву Янань – Люси Пудилова
Шон Вудсон – Луис Салдана
Миранда Мэверик – Шэнна Янг
Эй Джей Флетчер – Анге Луса
Амир Албази – Франсиско Фигередо
Киленг Аори – Джей Перрин
Даниэль Ласерда – Виктор Альтамирано

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