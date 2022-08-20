Полный кард турнира UFC 278: Усман — Эдвардс, Альдо — Двалишвили и другие бои

В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278.



В главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс. Также в основном карде пройдёт бой грузинского бойца Мераба Двалишвили с Жозе Альдо.



UFC 278. Основной кард



Камару Усман – Леон Эдвардс

Пауло Коста – Люк Рокхолд

Жозе Альдо – Мераб Двалишвили

Марчин Тыбура – Александр Романов

Тайсон Педро – Гэрри Хансакер



Предварительный кард



Леонардо Сантос – Джаред Гордон

Ву Янань – Люси Пудилова

Шон Вудсон – Луис Салдана

Миранда Мэверик – Шэнна Янг

Эй Джей Флетчер – Анге Луса

Амир Албази – Франсиско Фигередо

Киленг Аори – Джей Перрин

Даниэль Ласерда – Виктор Альтамирано

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