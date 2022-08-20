«Думаю, он его изобьёт и травмирует». Пётр Ян сделал прогноз на бой Альдо и Двалишвили
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Бывший чемпион UFC Пётр Ян поделился прогнозом на предстоящий поединок между Жозе Альдо и Мерабом Двалишвили.
«Думаю, Альдо изобьёт его и травмирует. У Двалишвили спрашивали, хочет ли он со мной драться, и он сказал, что нет. Возможно, через бой, а не сейчас. Я думаю, что он достаточно однообразный. Не думаю, что он сам, атмосфера вокруг него и его бойцовский стиль привлекают UFC. Вызовы все могут бросать, я тоже их бросал всем кому не лень. Не думаю, что он интересен как боец», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».
Бой между Альдо и Двалишвили состоится в ночь на 21 августа в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.
Пётр Ян в октябре проведёт бой с американцем Шоном О'Мэлли.
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