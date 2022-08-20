Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Думаю, он его изобьёт и травмирует». Пётр Ян сделал прогноз на бой Альдо и Двалишвили

«Думаю, он его изобьёт и травмирует». Пётр Ян сделал прогноз на бой Альдо и Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC Пётр Ян поделился прогнозом на предстоящий поединок между Жозе Альдо и Мерабом Двалишвили.

«Думаю, Альдо изобьёт его и травмирует. У Двалишвили спрашивали, хочет ли он со мной драться, и он сказал, что нет. Возможно, через бой, а не сейчас. Я думаю, что он достаточно однообразный. Не думаю, что он сам, атмосфера вокруг него и его бойцовский стиль привлекают UFC. Вызовы все могут бросать, я тоже их бросал всем кому не лень. Не думаю, что он интересен как боец», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».

Бой между Альдо и Двалишвили состоится в ночь на 21 августа в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.

Пётр Ян в октябре проведёт бой с американцем Шоном О'Мэлли.

Новость по теме
Двалишвили: я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022