Экс-чемпион мира Фроч: в первом бою с Усиком Джошуа был похож на оленя в свете фар

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, британец Карл Фроч поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Их бой состоится сегодня, 20 августа.



«Я думаю, что с интеллектом Усика нельзя будет что-либо поделать, и он не только победит Эй-Джея, но и потенциально добьётся остановки боя.



Усик победил, потому что первый поединок был таким односторонним. Он действовал очень убедительно тогда. Энтони Джошуа показал слабую игру. Он не работал, исходя из какого-либо плана. Он был немного похож на оленя в свете фар, что смешно, ведь в конце концов он чемпион мира. Если Энтони сможет вернуться к своим основам, это может быть другой бой», — приводит слова Фроча Sky Sports.

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