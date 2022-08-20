«На районе». Ян встретился с Физиевым в Таиланде. Фото

Бывший чемпион UFC Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общую фотографию с известным бойцом смешанных единоборств Рафаэлем Физиевым. В настоящее время оба находятся в Таиланде.



«Атаман на районе», — подписал фото Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, последний бой Ян провёл на турнире UFC 273 с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Физиев в последнем бою встречался с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом и праздновал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Этот триумф стал для него уже шестым кряду в американском промоушене. При этом он потерпел только одно поражение, которое было ещё во время его дебюта в лиге.

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