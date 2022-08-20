Арум назвал единственный бой, ради которого Фьюри может возобновить карьеру

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, являющийся сопромоутером чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о возможности своего клиента возобновить карьеру. Ранее Фьюри заявил, что уходит из бокса. По словам Арума, единственная возможность вернуть Фьюри в ринг — организовать его бой с победителем поединка Александр Усик — Энтони Джошуа.



«Это действительно единственный бой, который имеет смысл для Тайсона Фьюри. Я уже обсудил это с сопромоутером Фьюри Фрэнком Уорреном. Как только этот поединок закончится, мы собираемся организовать объединительный бой между победителем и Тайсоном Фьюри.



Теперь, если Усик выиграет бой, мне кажется, всё будет довольно легко устроить, потому что мы очень близки с командой Усика. Ведь это те же люди, которые ведут дела Василия Ломаченко, который дерётся за нас. Если же победит Джошуа, то с Эдди Хирном мы много раз говорили о различных вариантах, и я уверен, что мы сможем найти общий язык», — приводит слова Арума Sky Sports.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: