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Арум назвал единственный бой, ради которого Фьюри может возобновить карьеру

Арум назвал единственный бой, ради которого Фьюри может возобновить карьеру
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, являющийся сопромоутером чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о возможности своего клиента возобновить карьеру. Ранее Фьюри заявил, что уходит из бокса. По словам Арума, единственная возможность вернуть Фьюри в ринг — организовать его бой с победителем поединка Александр УсикЭнтони Джошуа.

«Это действительно единственный бой, который имеет смысл для Тайсона Фьюри. Я уже обсудил это с сопромоутером Фьюри Фрэнком Уорреном. Как только этот поединок закончится, мы собираемся организовать объединительный бой между победителем и Тайсоном Фьюри.

Теперь, если Усик выиграет бой, мне кажется, всё будет довольно легко устроить, потому что мы очень близки с командой Усика. Ведь это те же люди, которые ведут дела Василия Ломаченко, который дерётся за нас. Если же победит Джошуа, то с Эдди Хирном мы много раз говорили о различных вариантах, и я уверен, что мы сможем найти общий язык», — приводит слова Арума Sky Sports.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:

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