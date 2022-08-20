Александр Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки. Видео

Британский боксёр Дэвид Аллен, выступающий в тяжёлой весовой категории, показал в своих социальных сетях видео со спарринга с действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком. На ролике можно увидеть, как Усик точно попадает в подбородок Аллена, отправляя того в нокаут.
«Вот моё видео с Усиком, отрабатывающим раунды, поскольку для него близится вечер большого боя. Я мог никогда не показывать эти кадры, но в спаррингах такое иногда случается, люди попадают в нокауты, получают травмы и такое происходит постоянно. Это часть игры, в которой мы участвуем, так что стоит оставлять своё эго за дверью, когда вы надеваете перчатки. Я был хорош в этом спарринге, но моя уверенность и ум Усика заманили меня в большой размен. Никаких оправданий, лучший боец перехитрил меня и попал в мой подбородок, отправив меня в нокаут. Я получил сотрясение и был не в себе около 30 минут. Мне не стыдно быть вторым лучшим, получить травму или даже упасть, это часть игры», — подписал видео Аллен.
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