Александр Усик отменил показ трансляции боя с Джошуа на своём канале в YouTube

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик рассказал, что на его канале USYK17 в YouTube трансляции поединка с британцем Энтони Джошуа не будет. Ранее Александр говорил, что намерен показать этот бой у себя на канале. О причинах отмены трансляции Усик ничего не сообщил.

Напомним, предстоящий бой между Усиком и Джошуа будет реваншем. Ориентировочное его начало — после 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. В первом бою Александра и Энтони, который состоялся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.

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