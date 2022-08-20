Александр Усик отменил показ трансляции боя с Джошуа на своём канале в YouTube

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик рассказал, что на его канале USYK17 в YouTube трансляции поединка с британцем Энтони Джошуа не будет. Ранее Александр говорил, что намерен показать этот бой у себя на канале. О причинах отмены трансляции Усик ничего не сообщил.
Напомним, предстоящий бой между Усиком и Джошуа будет реваншем. Ориентировочное его начало — после 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. В первом бою Александра и Энтони, который состоялся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.
Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
- 20 августа 2022
-
20:00
-
19:54
-
19:38
-
19:37
-
19:18
-
19:14
-
18:47
-
18:26
-
18:10
-
17:53
-
17:26
-
16:57
-
16:19
-
15:48
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
13:57
-
12:51
-
12:24
-
11:45
-
11:18
-
10:29
-
10:12
-
09:23
-
08:00
-
06:21
-
04:25
-
03:47
-
01:00
- 19 августа 2022
-
23:46
-
23:25
-
23:05
-
22:26
-
21:54