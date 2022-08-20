Телеведущая Ольга Скабеева резко высказалась об Усике
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Российская телеведущая Ольга Скабеева резко высказалась об украинском боксёре Александре Усике после того, как он пришёл на пресс-конференцию, посвящённую реваншу с британцем Энтони Джошуа, в образе казака.
«Украинство головного мозга. Боксёр Усик вышел в наряде казака на пресс-конференцию с британским боксёром Джошуа и спел песню «Червона-калина». На «сечу» он, видимо, планирует выйти с портретом Бандеры», — написала Скабеева в своём телеграм-канале.
«Сбрендил», — добавила Ольга.
Бой Усика и Джошуа состоится уже сегодня, 20 августа. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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