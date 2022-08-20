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Усик — о бое с Джошуа: выйду на середину ринга и буду искать остановки. Именно так и будет

Усик — о бое с Джошуа: выйду на середину ринга и буду искать остановки. Именно так и будет
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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время подготовки к поединку с британцем Энтони Джошуа. Бой состоится уже сегодня, 20 августа.

«Я выйду на середину ринга и буду искать остановки. Именно так оно и будет.

Мне кажется, что во время этой подготовки я совершил полёт в космос четыре или пять раз. Иногда мне было очень тяжело. Когда у меня был перерыв между раундами, я думал: «Что, чёрт возьми, я делаю? Зачем мне это нужно?» Но я сразу отвечал себе: «Потому что ты продолжаешь работать. Это был твой выбор. Итак, вперёд», — приводит слова Усика BoxingScene.

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Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

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